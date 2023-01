Antecessor bolsonarista não comparece à posse de novo comandante da Marinha

Almir Garnier Santos era considerado o "mais alinhado" a Jair Bolsonaro (PL) entre os três comandantes das Forças Armadas no último governo edit

247 - Ocorreu, nesta quinta-feira (5), a cerimônia de posse do novo comandante da Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, no Clube Naval, em Brasília.

Um dos destaques do evento foi a ausência de seu antecessor, o bolsonarista Almir Garnier Santos, que apenas mandou uma mensagem a ser lida na cerimônia, de acordo com o jornal O Globo.

Garnier era considerado o "mais alinhado" a Jair Bolsonaro (PL) entre os três comandantes das Forças Armadas no último governo. Ele já havia sido o único a recusar o convite para uma reunião com o ministro da Defesa de Lula (PT), José Múcio, e também havia antecipado que não participaria da cerimônia de transmissão do cargo .

A intenção do ex-comandante, ao faltar à cerimônia, é "mostrar o desagrado diante da ascensão do petista, que ele reputa um 'descondenado'", segundo a colunista Thaís Oyama do portal UOL.

Na mensagem enviada para a cerimônia, Garnier desejou êxito a Olsen e Múcio e disse ter "total confiança que a leal e disciplina da Marinha de Tamandaré saberá engradecer todas as suas diretrizes em prol da soberania da nossa nação".

