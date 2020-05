Antes da demissão, Zambelli disse a Moro que 'Bolsonaro vai cair se o senhor sair'

Na mesma conversa, Zambelli sugeriu que Moro conversasse com Jair Bolsonaro com o objetivo de selar um acordo em torno de uma indicação ao STF edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli, segundo apuração do G1, disse ao ex-ministro Sergio Moro por meio de mensagem de texto que "Bolsonaro vai cair se o senhor sair".

A troca de mensagens ocorreu um dia antes da saída de Moro do Ministério da Justiça, no dia 24 de abril. Na mesma conversa, Zambelli sugeriu que Moro conversasse com Jair Bolsonaro com o objetivo de selar um acordo em torno de uma indicação ao STF.

