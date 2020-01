Antes da privatização, Dataprev vai demitir 15% dos servidores e encerra atividades em 20 estados

Responsável por processar o pagamento dos benefícios do INSS, o Dataprev está na lista das estatais que serão privatizadas e vai encerrar atividades em 20 estados e dispensar 493 funcionários edit

247 - Na lista de privatização do governo Jair Bolsonaro, o Dataprev, estatal de processamento dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demitirá 15% dos seus 3,3 mil funcionários. A informação é so site Metrópole.

O órgão encerrará atividades em 20 estados e lançou nesta quarta-feira (8), um Programa de Adequação de Quadro (PAQ), uma espécia de demissão voluntária, com incentivos para que os funcionários deixem a estatal.

Os funcionários que não aderirem ao programa serão exonerados e não terão a opção de transferência para outras unidades que continuarão funcionando.

O Dataprev vai centralizar atividades em sete regiões consideradas estratégicas: Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Nesses estados estão localizados os seus data centers e suas unidades de desenvolvimento.