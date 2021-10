"Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda", diz Romário, que apoiou o golpe (vídeo)

“Eu gosto do Bolsonaro, eu gosto de gente com personalidade. Eu convivi com o Bolsonaro quatro anos e ele é um cara muito sério. Tem coragem e não tem medo de se posicionar. Ele trouxe isso para a presidência”, disse o senador e ex-jogador Romário edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador e ex-jogador Romário disse, em entrevista ao canal “Cara a Tapa”, do bolsonarista Rica Perrone, no Youtube, que “antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda”. Ele ainda elogiou a “coragem” de Jair Bolsonaro, que teria trazido seriedade ao cargo de presidente da República.

“Eu faço parte de um partido que, hoje, é Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas para o nosso país. Erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia. Deixou de ter algumas ações, falou algumas coisas que poderia não ter falado… Eu convivi com o Bolsonaro quatro anos e ele é um cara muito sério. Tem coragem e não tem medo de se posicionar. Ele trouxe isso para a presidência. Antes de Bolsonaro, nosso país estava uma merda do caralho”.

“Eu gosto do Bolsonaro, eu gosto de gente com personalidade”, disse o ex-atacante da Seleção Brasileira, que destacou que votaria novamente no atual presidente.

PUBLICIDADE

Atualmente no PL, Romário, em 2016, era senador pelo PSB e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff, o golpe institucional que levou o país à atual situação, com o aumento da pobreza, da miséria, da fome, etc. Mas, para Romário, antes era pior...

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE