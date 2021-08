Antes de tirar a culpa do governo por aumento do preço da gasolina, Eduardo Bolsonaro culpava corrupção (vídeo)

Metrópoles - Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) culpou “a corrupção” pelo preço da gasolina, que à época estava em média a R$ 3,80 o litro. Em vídeo, o parlamentar aparece em frente a um posto de gasolina, afirmando que a alta foi ocasionada por desvios de dinheiro na Petrobras.

“Somos os donos do petróleo e autossuficientes. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, da corrupção do pessoal que desviou da Petrobras”, diz Eduardo a uma mulher que aparece ao seu lado nas imagens e concorda com os argumentos.

Eduardo Bolsonaro em 2016 explicando sobre o preço da gasolina 🧐 pic.twitter.com/Z8mo6P9dO5 PUBLICIDADE August 22, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE