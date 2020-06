Antes de Wizard desistir de cargo na Saúde, Bolsonaro pediu 'dossiê' sobre relação dele com Doria

Jair Bolsonaro não chegou a vetar a nomeação do empresário Carlos Wizard para um cargo no ministério da Saúde, mas ficou indignado com a sequência de entrevistas dele à imprensa edit

247 - Jair Bolsonaro solicitou uma espécie de dossiê sobre a relação do empresário Carlos Wizard com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), potencial adversário do ocupante do Planalto na eleição de 2022. O chefe do Executivo não chegou a vetar a nomeação do empresário para um cargo no ministério da Saúde, mas ficou indignado com a sequência de entrevistas dele à imprensa.

No dia 13 de abril, o empresário elogiou as ações do tucano para o enfretamento do coronavírus. "O Brasil precisa de um gestor como o governador de São Paulo, João Doria", afirmou. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, esta mensagem foi repassada a Bolsonaro junto com outras que evidenciavam a proximidade de Wizard com o governador. O empresário chegou a se filiar ao PSDB a pedido de Doria, mas depois se desligou.

O empresário também havia dado "sinal verde" para recontagem dos mortos pela covid-19 sob o argumento de que haveria irregularidades nas informações. "Peço desculpas por qualquer ato ou declaração de minha autoria que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas da covid-19 ou profissionais de saúde que assumiram a nobre missão de salvar vidas", afirmou, em nota.

