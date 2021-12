Anticomunista, general Santos Cruz compara bolsonarismo com stalinismo e bolchevismo

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-ministro de Governo de Jair Bolsonaro, general Carlos Alberto Santos Cruz, comparou o bolsonarismo com o stalinismo e o bolchevismo em evento nesta sexta-feira (3/11) organizado pela Derrubando Muros, uma iniciativa cívica de empresários, intelectuais e políticos.

“A democracia é o aperfeiçoamento permanente das instituições. A fase não é nem de desmoralização das instituições, é de aparelhamento das instituições. Isso vem do maoísmo, bolchevismo, stalinismo chegando hoje ao nosso ‘ismo’ aqui”, analisou.

As três correntes de pensamento citadas por Santos Cruz são marxistas. O bolchevismo foi o movimento que levou à criação da União Soviética no início do século XX. O stalinismo se refere a um dos mais importantes líderes soviéticos, Josef Stalin, que governou por 30 anos. Já o maoísmo foi a corrente de pensamento marxista que se instaurou na China com a revolução comandada por Mao Tse Tung.

Leia a íntegra no Metrópoles.

