Antonio Lavareda, do Ipespe, diz que mobilização por voto útil terá força na última semana de eleição

247 - O cientista político Antonio Lavareda, presidente do conselho científico do Ipespe, afirmou que o processo de mobilização do voto útil é eficaz na última semana de eleição.

“O processo de mobilização do chamado voto útil se torna eficaz ou não apenas na última semana, nos últimos dias ou até nas últimas horas [antes das eleições]. Então, um pequeno contingente pode deslocar o voto para resolver a disputa no primeiro turno”, disse Lavareda em entrevista à CNN, ao comentar a nova pesquisa Ipespe/Abrapel, que apontou que 68% dos entrevistados acreditam ser melhor que a eleição termine no primeiro turno.

Sobre a pesquisa, Lavareda disse que chama atenção é uma oscilação positiva no caso do ex-presidente Lula e negativa para Jair Bolsonar. "Isso aumentando a diferença de 8 pontos na semana anterior para 10 pontos agora — quando falamos em 10 pontos, é um pouco mais do que 15 milhões de votos, levando em conta as margens de erro”, disse.

