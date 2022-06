Anunciada como estrela feminina da campanha, Michelle Bolsonaro não grava para inserções e frustra PL

Apoie o 247

247 - “Anunciada como a estrela feminina das inserções comerciais do PL na TV e trunfo na busca por reduzir a rejeição das mulheres ao marido, a primeira-dama Michelle Bolsonaro frustrou a legenda de Jair Bolsonaro e não fez as gravações”, escreve o jornalista Valdo Cruz, em sua coluna no portal G1.

“Agora, a estrela feminina das inserções do PL será a deputada e ex-ministra Flávia Arruda (PL-DF).Segundo integrantes do comitê de reeleição de Bolsonaro, Michelle alegou, por diversas vezes, problemas na sua agenda para não comparecer nos dias de gravação.”, relata.

De acordo com ele, “para entrar nas inserções, ela teria de fazer gravações no máximo até este sábado (11), mas isso não deve acontecer porque ela acompanha o marido na viagem aos Estados Unidos.”

“A estratégia do comitê de reeleição do presidente da República é usar a imagem de Michelle Bolsonaro para suavizar a do marido, que tem forte rejeição no público feminino, segundo as pesquisas de intenção de voto. Agora, a expectativa é que ela participe das gravações do programa eleitoral, que começa no rádio e TV no final de agosto. A primeira-dama chegou a se filiar ao PL para evitar problemas jurídicos no Tribunal Superior Eleitoral por participar de peças publicitárias do presidente.”, acrescenta.

O jornalista relembra que Michelle é “ alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) por ter participado de um pronunciamento ao lado da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, no Dia das Mães.”

