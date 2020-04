Anúncio da demissão de Mandetta gerou tensão entre entidades médicas

247 - A comunidade médica reagiu ao anúncio da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e demonstrou apoio a ele ao longo da segunda-feira (6).

Entidades que entendem que as medidas adotadas pela pasta estão de acordo com as evidências e os critérios consolidados até o momento se manifestaram em apoio do ministro, informa o jornalista João Gabriel na Folha de S.Paulo.

O presidente na Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, disse não havia motivo que justificasse a demissão, opinião também defendida por Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências.

