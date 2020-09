Anvisa aprova retomada dos testes da vacina de Oxford e AstraZeneca

Agência diz que 'continuará acompanhando todos os eventos adversos observados durante o estudo'. Protocolo tinha sido interrompido na terça, após reações em voluntária no Reino Unido. Testes no Brasil serão retomados na segunda-feira edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a volta dos estudos clínicos da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório britânico AstraZeneca. Segundo a agência, foram analisados informações recebidas por órgãos britânicos, como a agência reguladora britânica (MHRA) e o Comitê Independente de Segurança do estudo clínico, para validar a decisão.

Mais cedo, a Astra Zeneca e Oxford haviam anunciado a retomada dos testes no mundo depois da aprovação do comitê independente.

Neste sábado, os ensaios clínicos para a vacina foram retomados no Reino Unido. Até o fim da manhã, no entanto, a Anvisa ainda aguardava os dados oficiais do governo britânico e do laboratório. A análise foi iniciada e concluída nesta tarde.

Em nota, a AstraZeneca informou que os testes no Brasil serão retomados na próxima segunda (14).

A AstraZeneca, laboratório envolvido no processo, havia suspendido os testes de estágio final de sua candidata a vacina contra Covid-19 na terça-feira (8). O motivo foi uma suspeita de reação adversa séria em um participante do estudo na Inglaterra.

A Anvisa afirmou que continuará acompanhando todos os eventos e, caso seja identificada qualquer situação grave com voluntários brasileiros, poderá paralisar novamente os testes.

No Brasil, cerca de 5 mil voluntários já receberam a vacina.

