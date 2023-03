Anvisa autoriza retorno de comercialização de pomadas para cabelo; confira a lista

Agência suspendeu a venda e o uso dos produtos antes do Carnaval, após denúncias de casos de cegueira após o uso do produto edit

247 - Depois de mais de um mês de avaliação de segurança, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o retorno da comercialização de algumas marcas de pomadas para cabelo. A Anvisa suspendeu a venda e o uso dos produtos antes do Carnaval após denúncias de casos de cegueira após o uso do produto. Mais de 630 produtos foram interditados por terem ingrediente não autorizado ou acima do limite, ou por não apresentarem os testes solicitados. As informações são do Uol.

À época, os usuários relataram problemas nos olhos após usar produtos para trançar e modelar cabelos. Casos iam de irritações a cegueira temporária.

Segundo a Anvisa, os problemas oculares estão ligados à alta concentração de uma substância chamada Cetearet-20. Os produtos que tiverem essa substância em concentração menor que 20% poderão voltar a ser usados. (Clique aqui e consulte a lista)

“A Anvisa garantirá a vigilância de todos os casos de efeitos adversos associados às pomadas capilares e atuará sobre aqueles que venham a ocasionar novos eventos”, disse a agência em nota

