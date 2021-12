Anvisa divulga parecer completo que embasou autorização de vacina da Pfizer para crianças

Apoie o 247

ICL

247 - Em resposta ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou os pareceres técnicos que embasaram a aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade. Queiroga afirmou a jornalistas que o governo só iria se manifestar sobre a imunização infantil após análise dos relatórios.

Em nota, a Agência informou que "autorização de vacinas são realizadas por equipes multidisciplinares de especialistas em regulação e vigilância sanitária devidamente capacitados" e que, se tratando especificamente do imunizante infantil, a agência também ouviu entidades médicas a respeito.

"Nessa avaliação, a Agência também contou com a participação das sociedades médicas de notório saber no tema: Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, também foi convidada a Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)", afirmou a Anvisa.

PUBLICIDADE

A agência reforçou que a vacina da Pfizer é segura e eficaz no combate a Covid-19 em crianças. "Com base na totalidade das evidências científicas disponíveis, incluindo estudos de fase I, II e III, a Anvisa concluiu que vacina Pfizer-BioNTech Covid-19, quando administrada no esquema de 2 doses em crianças de 5 a 11 anos de idade, é segura e eficaz na prevenção da Covid-19 sintomática, na prevenção das doenças graves, potencialmente fatais ou condições que podem ser causadas pelo SARS-CoV-2", sustenta a agência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE