Anvisa estuda autorizar uso emergencial de vacina contra coronavírus sem necessidade de registro

Membros do governo estudam definir, por meio da Anvisa, grupos específicos e cenários controlados para a aplicação de uma vacina contra a Covid-19 sem a necessidade de registro do órgão

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estuda autorizar o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus, sem a necessidade de registro do produto pelo órgão. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Uma das alternativas da Anvisa seria instituir a medida a partir de uma Resolução de Diretoria Colegiada (RDC).

Membros do governo definiriam grupos específicos e cenários controlados para a aplicação do imunizante de modo a garantir a segurança do processo.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira (2) que o Brasil receberá 15 milhões de doses da vacina de Oxford contra a pandemia entre janeiro e fevereiro.

