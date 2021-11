Anvisa questiona Saúde sobre critérios técnicos das doses de reforço

Apoie o 247

Metrópoles - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enviou ofício para o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (18/11) com questionamentos sobre as doses de reforço da vacina contra a Covid-19.

Nesta terça-feira (16/11), a pasta anunciou a campanha de Mega Vacinação, para aumentar e completar a cobertura vacinal dos brasileiros. Na ocasião, a Saúde anunciou novas regras para aplicação da dose de reforço: agora, todos os cidadãos maiores de 18 anos podem tomar a dose extra assim que completarem cinco meses da segunda dose.

O ministério também orienta a aplicação de um imunizante diferente. Estudos feitos pela Universidade de Oxford, encomendados pelo orgão, mostram que a vacinação heteróloga proporcionaria maior imunidade.

O imunizante da Janssen, antes aplicado como dose única, agora terá o esquema vacinal com duas doses, como vacinas de outros laboratórios. Também exigirá a aplicação de uma dose de reforço, seis meses após.

O ofício da Anvisa pede “informações sobre os elementos técnicos que embasaram a decisão do MS, com a finalidade de apoiar as melhores ações de monitoramento e farmacovigilância do novo esquema vacinal adotado no país”.

