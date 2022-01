Anvisa reclama a Alexandre de Moraes falta de proteção da PF a seus diretores

Apoie o 247

247 - A diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) encaminhou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes uma reclamação sobre a Polícia Federal (PF), de acordo com Malu Gaspar, do jornal O Globo.

A Anvisa já recebeu mais de 300 ameaças e pediu duas vezes proteção ao Ministério da Justiça e à PF desde novembro. A agência, porém, não recebeu nenhum reforço na segurança até agora.

As ameaças se intensificaram diante da aprovação do uso de vacinas contra Covid-19 em crianças e do acirramento da relação entre o diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, e Jair Bolsonaro (PL).

Alexandre de Moraes é relator do inquérito das fake news, que apura também as ameaças contra a Anvisa.

A agência classifica como inapropriada a resposta dada pela instituição diante do pedido de proteção. A PF recomendou que os alvos se inscrevam no programa de proteção à testemunha. A atitude, para diretores da Anvisa, foi um "deboche institucional".

Questionada, a PF afirmou que o programa de proteção à testemunha é a opção disponível dentre suas atribuições e que por esta razão foi oferecido à Anvisa.

