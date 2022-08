Anvisa retira obrigatoriedade de máscara em voos e aeroportos

Apoie o 247

247 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade, suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aeroportos e aeronaves no Brasil. A determinação ocorreu em reunião pública ordinária da diretoria nesta quarta-feira, 17, informou a CNN .

As medidas estarão em vigor quando forem publicadas no Diário Oficial da União.

O diretor Alex Machado Campos, relator do processo, afirmou que a decisão da agência considera critérios técnicos e o cenário epidemiológico da doença no Brasil e no mundo.

“A máscara cumpriu um papel efetivo de salvar vidas, mas é preciso ter proporcionalidade até por que […] medidas como essa tiveram ampla adesão da população, por mais inconvenientes que fossem e acredito que esse é um legado que a sociedade brasileira passou a estabelecer: o uso da máscara como um instrumento de defesa”, afirmou Campos.

