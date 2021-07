Anvisa suspende importação da Covaxin

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta terça-feira (27), em votação unânime pela direção colegiada, suspender a importação da vacina indiana Covaxin. A informação é da coluna Radar, na Veja.

A medida vem após o laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu o imunizante, extinguir, na última sexta-feira (23), o contrato com a Precisa Medicamentos, diante das denúncias de corrupção envolvendo a empresa.

Na CPI da Covid, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) levantou suspeitas de superfaturamento na contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

PUBLICIDADE

A Anvisa avalia que os fatos apurados até então pela CPI poderiam impactar conclusões da agência com relação "aos aspectos de qualidade, segurança e eficácia da vacina a ser utilizada na população".

No sábado (25), a agência encerrou o pedido de uso emergencial da Covaxin no Brasil. Estudos clínicos com o imunizante também foram suspensos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.