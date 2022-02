Ao boicotar posse de Fachin, Bolsonaro renova declaração de guerra ao TSE

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreveu em sua coluna no Globo que o boicote de Bolsonaro à posse de Edson Fachin na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que o ocupante do Palácio do Planalto não está disposto a negociar a paz com o novo comando da Justiça Eleitoral.

Bolsonaro continuará em guerra contra a urna eletrônica e as medidas de combate às fake news", escreve o jornalista.

O recado a Fachin é claro: o TSE seguirá na mira do capitão e de suas milícias digitais. Como ocorreu na gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que Bolsonaro chegou a chamar de "idiota" e "imbecil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE