Ao contrário do que diz Bolsonaro, 58% da população é contra a facilitação do acesso a armas de fogo por civis, diz pesquisa

247 - Ao contrário da corrida armamentista defendida por Jair Bolsonaro e seus seguidores, 58% da população brasileira se diz contrária à facilitação do acesso a armas de fogo por civis, aponta pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira (22). Ainda conforme o levantamento, 42% afirmam que as declarações de Bolsonaro estimulam a violência por parte de seus seguidores.

A pesquisa, realizada por telefone junto a 3 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de julho, aponta que o percentual dos que acham que o governo não deveria facilitar a compra de armas de fogo oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, feito em abril. O percentual, contudo, está dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

O percentual dos que desejam maiores facilidades para a compra de armas de fogo passou de 33%, em abril, para 37% no mês de julho. O dado também está dentro da margem de erro da sondagem. Outros 5% não souberam responder ao questionamento.

Ainda conforme a pesquisa, 42% do eleitorado nacional considera que as falas de Jair Bolsonaro estimulam a violência por parte de seus seguidores. Outros 48% dizem não ver ligação entre as declarações do atual ocupante do Palácio do Planalto e atos de violência contra adversários políticos. Outros 10% dos entrevistados não responderam a este quesito da entrevista.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 de julho, por meio de ligações para telefones fixos e celulares. O levantamento realizou 3 mil entrevistas em 309 municípios nas 27 unidades da Federação. O estudo possui margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-07122/2022.

