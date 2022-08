Ao contrário do que diz Bolsonaro, bancos não perderam dinheiro com Pix e lucro cresceu 49% em 2021

Lucro líquido dos bancos chegou a R$ 132 bilhões em 2021. Ao contrário do que é dito por Bolsonaro, de que os bancos tiveram prejuízos com o Pix, a receita com serviços subiu 10% edit

Apoie o 247

ICL

247 - O lucro líquido dos bancos chegou a R$ 132 bilhões em 2021, um incremento de 49% em comparação com o ano anterior, desmentindo as declarações de Jair Bolsonaro (PL) de que as instituições financeiras aderiram ao manifesto em defesa da democracia após terem prejuízos em função do uso do Pix pela população. Segundo o jornal O Globo, as informações constam do Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nesta terça-feira (8) pelo Banco Central (BC)

Segundo o BC, o crescimento do lucro das instituições financeiras está fortemente atrelado ao crescimento da margem de juros, a redução de despesas com provisões e ganho de eficiência. O documento contradiz as afirmações de Bolsonaro ao ressaltar que a receita obtida pelos bancos cresceu 10% em relação a 2020 por conta da melhoria da atividade econômica.

Apesar disso, o BC avalia que o lucro dos bancos deve cair até o final deste exercício. “A rentabilidade do sistema deve se manter resiliente, mas os lucros tendem a crescer em ritmo mais lento. O cenário para 2022 é de atividade econômica mais fraca, menor crescimento do crédito, normalização da inadimplência e de custo de captação e operacional mais altos”, destaca um trecho do relatório do BC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O ambiente de taxas de juros mais altas, porém, favorece a concessão de novos créditos a taxas mais altas. A migração para um perfil de carteira de maior retorno e risco, que começou em 2021 e deve continuar em 2022, também tende a favorecer o retorno do crédito ao longo de 2022”, ressalta a análise do BC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.