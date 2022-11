Ao falar sobre ataque em Aracruz, Gilmar Mendes critica política de armamento

"Dar armas à população, além de não resolver os problemas de segurança pública, apenas resulta em mais mortes", sutentou o ministro do STF edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou sobre o ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, no qual quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram ferida.

Pela sua página nas redes sociais, o ministro critica a política de armamento da população do governo Jair Bolsonaro (PL), que flexibilizou o uso de armas no Brasil.

Para Gilmar Mendes, essa estratégia, além de não garantir segurança, tem mais mortes como consequência.

"A tragédia das escolas de Aracruz revela as graves consequências da crescente cultura de ódio no país, fomentada por políticas infundadas de armamento", escreveu Gilmar Mendes.

E acrescenta: "Dar armas à população, além de não resolver os problemas de segurança pública, apenas resulta em mais mortes".

