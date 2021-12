Ao fechar o ano no Judiciário, Fux afirma que "democracia venceu" diante de "atentados"

Frase proferida pelo presidente do STF, Luiz Fux, durante discurso de encerramento do ano no Judiciário faz referência aos ataques e ameaças contra a Corte desferidos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores edit

247 - O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, (STF) afirmou durante discurso de encerramento do ano no Judiciário, nesta sexta-feira (17), que "após um ano desafiador, a democracia venceu" apesar das “ameaças” e “atentados”. A frase faz referência aos ataques desferidos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores contra a Corte e seus ministros ao longo de 2021.

"Ao longo do último ano, esta Suprema Corte e o Poder Judiciário como um todo também enfrentaram ameaças retóricas, que foram combatidas com a união e a coesão de seus Ministros, e ameaças reais, enfrentadas com posições firmes e decisões corajosas desta Corte. Os ministros desta Corte tiveram sensibilidade e sensatez para colocar a defesa das instituições e da democracia brasileira à frente de quaisquer outros objetivos", disse Fux, de acordo com o UOL.

Ainda segundo Fux, o STF continuará “pronto para agir e para reagir quando preciso for, sempre respeitando e fazendo respeitar as leis e a Constituição". O ministro também destacou a união dos membros da Corte ao afirmar que “acima de tudo, o ano de 2021 demonstrou que o STF, quando tem de enfrentar atentados à democracia, às instituições democráticas e à República, não são 11 ilhas, [os ministros] representam um tribunal coeso, diversamente do que alguns insistem em dizer".

Os ataques de Bolsonaro contra o Judiciário chegaram ao ápice durante as manifestações do dia 7 de setembro, quando, em um discurso dirigido a seus apoiadores, afirmou que não iria cumprir ordens judiciais originárias do STF. Na mesma ocasião, ele também chamou o ministro Alexandre de Moraes de “canalha”. A forte reação, porém, fez com que Bolsonaro recuasse das declarações de teor golpista poucos dias depois.

