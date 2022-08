Ao Financial Times, Eduardo Bolsonaro diz que pai está empatado com Lula; vantagem do petista é de 18 pontos, segundo Datafolha

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista ao jornal britânico Financial Times que “não confia em pesquisas” e mentiu ao dizer que o atual ocupante do Palácio do Planalto e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), está “empatado” com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, Lula lidera a disputa presidencial com 47% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro, e pode ser eleito no primeiro turno. Lula também venceria o pleito em um eventual segundo turno, com 55% contra 35% do adversário.

Na entrevista, Eduardo também criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e chamou os ministros da Corte de “ditadores”. “Nas ditaduras fecham a imprensa, prendem jornalistas, exilam pessoas, prendem presidentes de partidos, prendem políticos”, disse. “Tudo o que eu disse está acontecendo no Brasil, mas não nas mãos do presidente Bolsonaro, e sim nas mãos da Suprema Corte”, completou.

Questionado sobre a possibilidade de os seguidores e apoiadores de Bolsonaro praticarem atos de violência em caso de derrota eleitoral, como o que foi visto na invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, o parlamentar disse que isso seria “futurologia”. “Pensamento futurista. Não sei se [nossos apoiadores] vão para as ruas”, disse.

