Ao invés de 'media training', Pazuello fez 'media mente' e foi aprovado com louvor, diz Florestan

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior criticou o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à CPI da Covid nesta quarta-feira (19).

Pelo Twitter, Florestan disse que o general Pazuello mentiu durante seu depoimento para salvar Jair Bolsonaro dos crimes cometidos na pandemia.

"Triste ver um General faltando com a verdade numa CPI que investiga a maior tragédia sanitária do País. Se errou, assuma, e se submeta às consequências. Mas a expertise de Pazuello é salvar o chefe. Ao invés de media training, o general fez 'media mente' e foi aprovado com louvor", afirmou o jornalista.

Renan aponta mentiras

Durante intervalo na CPI da Covid 19, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello "mentiu sobre vários aspectos" durante depoimento nesta quarta-feira (19).

"Ele mentiu sobre vários aspectos: datas, encaminhamentos, dados dos órgãos de controle e mudanças que vez em portarias do SUS. Foi muita coisa que veio acontecendo e deixou o Brasil nessa condição de ‘cemitério do mundo’ ao longo da pandemia", afirmou o senador.

