Ao lado de Bolsonaro, comandante do Exército fala em 'verdades transfiguradas, notícias infundadas e narrativas'

General Marco Antônio Freire Gomes, porém, não explicou quais seriam as 'verdades e notícias infundadas' a que se referiu no discurso pela passagem do Dia do Soldado

247 - Ao lado de Jair Bolsonaro (PL), o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, afirmou durante evento em comemoração ao Dia do Soldado, que “verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas” tentam manchar a imagem da instituição. Ele, porém, não explicou a quais fato se referia em seu discurso feito nesta quinta-feira (25), em Brasília.

"Soldado Brasileiro! Se, em algum momento, verdades transfiguradas, notícias infundadas e tendenciosas ou narrativas manipuladas tentarem manchar nossa honra, na vã esperança de desacreditar a grandeza de nossa nobre missão, lembrem-se de que a calúnia jamais maculou a glória de Caxias", disse o militar, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. "O bravo Guerreiro demonstrou que seu coração de Pacificador era ainda maior que a formidável têmpera de sua espada invencível", completou em seguida.

A declaração do militar acontece em meio às especulações de que a Força tende a um possível alinhamento ao atual ocupante do Palácio do Planalto em meio ao período eleitoral. Segundo a reportagem, generais do Alto Comando do Exército e interlocutores militares afirmam que “apesar da crise entre os Poderes, as Forças Armadas tentam afastar a imagem de que poderiam apoiar uma eventual ruptura democrática”.

No discurso, o general também destacou que o Exército trabalha "sob o sagrado manto da hierarquia e da disciplina" e que a Força é uma "perpétua defensora dos interesses nacionais". Na parte final, contudo, ele citou lemas incorporados pelo bolsonarismo, como “liberdade”’ e “soberania”.

“Que a Legalidade, a Legitimidade e a Estabilidade continuem como valores centrais, sempre em respeito ao Povo e a nossa amada Nação. Lembremos que não há Liberdade sem Soberania, a qual para ser mantida, necessita de um Exército forte, capaz e respeitado”, pontuou Freire Gomes.

