Ao lado de Bolsonaro, Fux diz que a "racionalidade vencerá o obscurantismo”

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federa (STF), ministro Luiz Fux, criticou nesta segunda-feira (1), durante cerimônia de abertura do Ano Jurídico de 2021, o discurso negacionista do bolsonarismo ao afirmar que a "racionalidade vencerá o obscurantismo”. A sessão contou com a presença de Jair Bolsonaro e do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

Antes de iniciar o discurso, Fux pediu um minuto de silêncio para homenagear as mais de 220 mais de 200 mil vítimas de Covid-19 e logo após afirmou não ter dúvidas "de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus, a prudência vencerá a perturbação, e a racionalidade vencerá o obscurantismo”.

Segundo reportagem do G1, o ministro também criticou o que chamou de “vozes isoladas” do negacionismo científico. “Não devemos ouvir as vozes isoladas, algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário — confesso, fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente de TJ minimizando as dores desse flagelo —, pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas que laboram diuturnamente, nas esferas pública e privada, para juntos vencermos essa batalha”, destacou.

Ele também rebateu a declaração feita por Bolsonaro de que foi impedido pela Justiça de implantar determinadas ações de enfrentamento à pandemia por imposição do Poder Judiciário. “Em meio à pandemia, o STF fez escolhas corretas para preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidades a todos os entes federativos, em prol da sociedade brasileira", disse Fux.

