Ao legendar pronunciamento de Bolsonaro, governo erra o nome de fabricante de vacinas

247 - Em legenda durante pronunciamento de Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, 2, o governo errou o nome da vacina da farmacêutica britânica AstraZeneca. “Astrazenica”, estava escrito no vídeo.

No jornal O Globo, o jornalista Ancelmo Gois comenta: "que vacina não é prioridade para o governo de Jair Bolsonaro já está mais do que claro, mas errar o nome de fabricante, que tem fornecido milhões de doses para o país, é novidade para esta administração”.

“A imagem acima está disponível no perfil TV BrasilGov, no YouTube. É o trecho do pronunciamento de hoje em que o governo federal legenda o nome da farmacêutica britânica AstraZeneca como... Astrazenica. Dessa eu nunca ouvi falar”, continuou.

