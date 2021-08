Ao prometer que será independente no 2º mandato, Aras confessa não ter sido no 1º, diz professor que foi processado pelo PGR

247 - O professor de Direito da USP Conrado Hubner comentou a reunião ocorrida entre o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a cúpula da CPI da Covid, da qual saiu um sinal da parte de Aras de que poderá trabalhar de forma mais independente depois de sua recondução ao segundo mandato no cargo - o que passa pelo crivo do Senado.

O encontro aconteceu na última terça-feira (17) com a cúpula da comissão: os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), relator, Omaz Aziz (PSD-AM), presidente, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente. Os parlamentares queriam saber as providências que seriam tomadas contra Jair Bolsonaro após a divulgação do relatório, em setembro.

Para Hubner, colunista da Folha de S.Paulo que foi processado por Aras por criticar a posição do PGR em um de seus textos, assim como aconteceu com um jornalista do 247, Milton Blay , escreve que, ao prometer que será independente no segundo mandato, Aras confessa não ter sido no primeiro.

“Aras promete a senadores que será independente no segundo mandato. É confissão de que não foi no primeiro. É confissão de crime de responsabilidade, como: ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições; proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro”, postou Hubner no Twitter.

Segundo a colunista Malu Gaspar, do Globo , “na conversa com os senadores, ocorrida no gabinete de Aziz, Aras alegou que, no momento, não pode tomar providências contra o governo porque está preso às circunstâncias (ou seja, esperando que sua recondução para o cargo seja aprovada)”.

