Aparato que atua nas buscas por 2 fugitivos de Mossoró conta com 500 agentes, helicópteros, cães farejadores e drones

247 - Há 10 dias, um aparato com mais de 500 agentes, helicópteros, drones e cães farejadores buscam pelos dois criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Oeste potiguar, informa reportagem do G1.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram na madrugada do dia 14 de fevereiro do presídio. Embora os foragidos tenham deixado algumas pistas para trás, inclusive chegando a invadir casa de moradores da região, eles ainda não foram localizados até a manhã desta sexta-feira (23). Nesta quinta (22), a Polícia Federal prendeu três suspeitos de terem ajudado os dois fugitivos do presídio de Mossoró. No dia 18 de fevereiro, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que mais de 500 agentes federais e estaduais já estavam envolvidos nas buscas.

O Ministério da Justiça determinou que todas as 5 penitenciárias federais sejam inspecionadas. Em ofício enviado nesta 4ª feira (21), o órgão também estabeleceu a realização diária de revistas nos locais de permanência dos presos.

