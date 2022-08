Apartamento de cônsul alemão foi limpo antes da perícia; marido é suspeito

Walter foi encontrado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo edit

247- O apartamento em que o belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos, morreu, na última sexta-feira (5), foi limpo antes que a perícia fosse feita no local. De acordo com a Justiça do Rio, este motivo demonstra, por si só, que a liberdade do cônsul alemão Uwe Herbert Hah, de 60, marido da vítima e suspeito pelo crime, poderia “acarretar sérios gravames à colheita das provas necessárias ao julgamento”. A reportagem é do portal Metrópoles,

Walter foi encontrado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo. Segundo Uwe, o socorro foi chamado para um mal súbito que o marido sofreu.

O exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML), no entanto, encontrou múltiplas lesões em mais de 15 pontos do corpo do belga. A causa da morte foi apontada como hemorragia subaracnoide, contusão craniana e cranioencefálico, por ação contundente.

Em depoimento à polícia, a secretária de Uwe, que esteve no apartamento, afirmou que limpou o chão, porque o cachorro do casal estava lambendo uma mancha de sangue. Segundo ela, o piso teve a limpeza superficial feita com água e detergente, para que o cão não tivesse contato com o sangue.

