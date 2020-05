Apesar da permanência de Regina Duarte, ator Mário Frias é nome cotado para substituí-la

247 - Apesar da tentativa de demonstrar que o clima ainda é "casamento", a permanência de Regina Duarte na Secretaria Nacional de Cultura caminha na direção do divórcio.

A ex-atriz-global e Jair Bolsonaro participaram de reunião nesta quarta-feira, juntamente com o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o presidente da Fundação Palmares. De acordo com a CNN, a reunião serviu para "alinhar as pastas", mas o recado foi "ou você adere às minhas ideias, ao meu governo, que é conservador, ou a porta está aberta".

Nos bastidores, o governo já articula a troca e tem até nome: o ator e apresentador Mário Frias seria o nome cotado para substituí-la em caso de saída. A informação também é da CNN.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.