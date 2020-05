Apesar das aparências, Paulo Guedes perde terreno na luta interna por orientação da economia

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, está vencendo a briga com o da Economia, Paulo Guedes, sobre a linha econômica que deve prevalecer no governo. Marinho conquistou apoio dos militares enquanto agenda de Guedes perde força edit

247 - O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, em guerra interna com Paulo Guedes, ganhou terreno na disputa que trava dentro do governo com a nomeação do novo diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Desde quando o ministro da Casa Civil, Braga Netto, começou a organizar o lançamento do programa Pró-Brasil, Marinho e Guedes explicitaram desavenças com o rumo que o programa do governo deveria tomar, informa a jornalista Carla Araújo do UOL.

Marinho defende a retomada de obras paradas e também articula com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, a liberação pelo Parlamento de emendas que, estão travadas.

Guedes, dogmático na aplicação da linha da "responsabilidade fiscal" se opõe aos investimentos públicos e defende que é preciso buscar recursos privados.

