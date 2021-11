Apesar das pressões, Alcolumbre continua resistindo a pautar sabatina de Mendonça

Apoie o 247

247 - ​Apesar do anúncio de esforço concentrado para a realização de sabatinas no Senado, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (DEM-AP), continua resistindo a pautar a sabatina para analisar a indicação do ex-ministro André Mendonça para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal).

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que da parte de Alcolumbre não há acordo para pautar a sabatina.

O presidente da CCJ espera que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, garanta a prerrogativa dos presidentes de comissão para definir as pautas no esforço coletivo de sabatinas.

Aliados de Alcolumbre argumentaram ainda que o senador vem sendo alvo de ataques e de campanha difamatória, o que inviabilizaria que uma data fosse marcada.

