Apesar de recorde de queimadas no Pantanal, multas do Ibama despencam

O Pantanal enfrenta sua pior crise das últimas décadas, com queimadas provocadas pelo homem. Mesmo assim, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) diminuiu o ritmo das operações de fiscalização no Mato Grosso do Sul neste ano, com queda de 22% das multas em comparação com o mesmo período do ano anterior edit

247 – O Pantanal enfrenta sua pior crise das últimas décadas, com queimadas provocadas pelo homem que já devastam cerca de 15% de sua área, apontam dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). Mesmo assim, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) diminuiu o ritmo das operações de fiscalização no Mato Grosso do Sul neste ano, com queda de 22% das multas em comparação com o mesmo período do ano anterior. A reportagem é do portal G1.

O Ibama aplicou 50 multas desde o primeiro dia do mês de janeiro de 2020 até a última segunda feira (14). No mesmo período em 2019, foram registradas 64 autuações promovidas pelo Instituto. A maior parte (65%) do bioma do Pantanal fica no território sul-mato-grossense, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.