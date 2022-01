Aplicativo do Conecte SUS apresenta erro e libera até não vacinados por meio de QR Code

Apoie o 247

ICL

Saiba Mais - Além do certificado de vacinação, acesso a exames e medicamentos retirados pelo sistema público, o aplicativo oficial do Governo Federal criado para consultar os dados relacionados à vacinação contra a covid-19 e outros serviços da saúde, o Conecte SUS, também permite no ícone “Valida QR Code” que certificados de vacinação da covid-19 possam ser verificados por meio de códigos digitais.

No entanto, o aplicativo do Ministério da Saúde está validando qualquer tipo de QR Code, mesmo aqueles que não têm relação com vacinas. A constatação foi feita por um usuário do aplicativo que mora no Rio Grande do Norte.

“A descoberta aconteceu por curiosidade, quando pensei em como faria para validar meu passaporte vacinal em qualquer espaço que fosse preciso apresentar a documentação. Ao ver o QR Code na tela do telefone, tive vontade de testar em outros códigos. Peguei o QR Code de um PIX, e foi validado. Depois testei num site que gera QR Code com frases aleatórias, e também foi validado”, denuncia Jônatas Andrade, que é professor.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Saiba Mais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE