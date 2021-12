Apoiador da Lava Jato, senador Alessandro Vieira ataca Gilmar Mendes

Parlamentar disse que o ministro do STF disputa a condição de "figura mais repulsiva da República" edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) atacou nesta sexta-feira (10) o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Árduo defensor da operação Lava Jato, o parlamentar ficou indignado com críticas de Gilmar ao ex-juiz suspeito Sérgio Moro. "Gilmar Mendes disputa com larga vantagem a condição de figura mais repulsiva da República", afirmou Vieira em resposta a um tuíte da procuradora Monique Cheker.

Em conversa com interlocutores, segundo a revista Veja, Gilmar ironizou o conluio formado entre Moro e Dallagnol para manipular processos da Lava Jato e perseguir o ex-presidente Lula. “Moro e o Deltan estão convertendo a união estável em casamento”, disse o ministro do STF, um dos mais críticos da Lava Jato na Suprema Corte.

