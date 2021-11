Apoiador de Bolsonaro chora morte de pai pela Covid e Bolsonaro cita indiretamente cloroquina: “não tomou nada?”

Ao longo da pandemia, Bolsonaro insistiu no chamado "tratamento precoce" e, de forma reiterada, faz uma falsa associação entre mortes por covid-19 a pacientes que não tomaram esses medicamentos que não possuem nenhuma eficácia no combate ao vírus edit

247 - Bolsonaro (sem partido) voltou a ensaiar, em conversa com apoiadores, um discurso sobre a pandemia do novo coronavírus que é refutado pela comunidade científica e não encontra respaldo em evidências científicas. A reportagem é do portal UOL.

Um apoiador que estava na frente do Palácio da Alvorada na manhã de hoje contou a Bolsonaro que seu pai havia morrido de covid-19, o que gerou dois questionamentos do presidente: se o familiar tinha "algum outro problema" e se "não tinha tomado nada". Na sequência, o chefe do Executivo reclamou da falta de "autonomia dos médicos" para tratar da doença.

Apoiador, chorando: "Infelizmente perdi meu pai por covid"Bolsonaro: "Ele já tinha algum problema ou não? Ele não tomou nada? Tomou nada?"Apoiador: "Não, o governo do Maranhão bloqueou na época os remédios...Bolsonaro: "Em vez de respeitar a autonomia dos médicos...'

Apesar de não falar de forma direta, as perguntas de Bolsonaro estão alinhadas com a sua defesa de medicamentos ineficazes para o tratamento contra a covid-19, como a ivermectina e a cloroquina.

Ao longo da pandemia, o presidente insistiu no chamado "tratamento precoce" e, de forma reiterada, faz uma falsa associação entre mortes por covid-19 a pacientes que não tomaram esses medicamentos, que tiveram a ineficácia comprovada em testes científicos.

