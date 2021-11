Apoiador de Leite, Tasso Jereissati irrita cúpula tucana ao acionar PF para investigar fiasco das prévias

Membros do PSDB classificaram a atitude como um "tiro no pé" colocar a PF, que está sob a influência de Bolsonaro, no encalço do presidente do PSDB, Bruno Araújo edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) liderou uma iniciativa de ex-dirigentes tucanos para pedir à Polícia Federal que investigue as falhas no aplicativo de votação das prévias prévias presidenciais do PSDB. O senador cearense apoia a candidatura do governador gaúcho Eduardo Leite.

Segundo a jornalista Bela Megale, do Globo, a tucanos graúdos classificam a atitude como um "tiro no pé" colocar a PF, que está sob a influência de Bolsonaro, no encalço do presidente do PSDB, Bruno Araújo. "Para caciques da legenda, Tasso teria agido "de forma impensada e inconsequente'", diz a jornalista.

Em nota nessa quarta-feira (24), a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), empresa contratada pelo partido para o desenvolvimento da ferramenta, alegou como “causa mais provável ataque de hackers”.

