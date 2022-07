Apoiadores da filha de Cunha cobram voto de empregados da campanha (áudio)

Apoie o 247

Metrópoles - Apoiadores da filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, a publicitária Danielle Cunha, pré-candidata à Câmara pelo União Brasil, têm cobrado que interessados em trabalhar na campanha votem na candidata.

Mensagens enviadas por apoiadores da pré-candidata apontam que Cunha encontrará os possíveis funcionários nesta quarta-feira (20/7). No grupo de WhatsApp “Equipe Estiva”, com a foto da publicitária, o pastor Leonel Montenegro, que se apresenta como “coordenador da campanha da Dani Cunha”, ofereceu vagas de emprego para quem quiser atuar na campanha. O nome do grupo é uma referência à Estrada da Estiva, em Sepetiba, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Montenegro pediu uma demonstração de “força política” no encontro com Danielle, nesta quarta-feira, e ressaltou que os candidatos ao serviço deveriam “mostrar para ela que estamos dispostos a votar nela”.

“Quando ela [Danielle Cunha] chegar, [vamos] bater palma, fazer o nosso melhor para mostrar que nós estamos animados para trabalhar e que temos uma base política forte, resistente, para que a gente possa ir para a rua balançar nossas bandeiras, segurar nossas placas, fazer o boca a boca e principalmente mostrar para ela que estamos dispostos a votar nela”, disse Montenegro.

No áudio, o coordenador estimou até 300 vagas de trabalho, com pagamentos chegando a R$ 250.

“No dia 20, 4 horas da tarde, nós vamos ter a primeira reunião com a Dani Cunha, nossa pré-candidata a deputada federal”, afirmou Leonel Montenegro. “Então, nós precisamos levar o maior número de pessoas para lá. Por quê? Porque quanto mais gente eu colocar nessa reunião, a base fica forte e ela vai poder assim nos liberar mais vagas para trabalho. Ela me liberando 200, 300 vagas para trabalho, o que que eu vou fazer?”, prosseguiu.

Segundo esse áudio, os participantes da reunião terão prioridade nessas contratações: “Vocês que estarão lá no dia, que estarão com o nome na lista, serão os primeiros a ser chamados. A gente não pode falar de valor ainda porque a gente ainda não sabe, mas quem já trabalhou com política sabe que provavelmente é 100, 150, 200, 250 [reais]”.

