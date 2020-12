Apoiadores de Bolsonaro são os mais otimistas com relação a 2021, diz pesquisa

De acordo com levantamento Datafolha, 68% dos brasileiros dizem que 2021 será um ano melhor que 2020, e esse índice é ainda maior entre bolsonaristas, mais ricos e pessoas que não estão fazendo isolamento edit

Revista Fórum - Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (31), último dia do ano, aponta que a maioria dos brasileiros acredita que 2020 será melhor que 2021.

68% dos entrevistados dizem que o ano que se aproxima será melhor, enquanto 19% acreditam que será igual a 2020 e outros 10% não sabem. 2% não responderam.

Quando perguntados sobre as expectativas para o ano que vem com relação ao Brasil como um todo, e não no âmbito pessoal, o otimismo é menor: 58% acham que 2021 será melhor e 18% que será igual a este ano. 21% dizem que o ano que vem será pior e 3% não sabem.





