Apoio às manifestações pela democracia é 5 vezes maior que os atos golpistas a favor de Bolsonaro

Revista Fórum - Pesquisa realizada pelo Ideia Big Data entre os dias 2 e 4 de junho com 1.509, encomendado pelo site BRPolítico, revela que o apoio às manifestações em defesa da democracia é mais de cinco vezes maior do que as adesões aos atos pró-Jair Bolsonaro.

Segundo o levantamento, 28% dos entrevistados dizem ser a favor dos atos pela democracia, que começaram a ganhar as ruas há duas semanas, enquanto os protestos pedindo a instalação de uma ditadura comandada por Jair Bolsonaro são apoiados por apenas 5%.

Leia a íntegra na Fórum.

