Apoio da bancada ao governo Bolsonaro 'fragiliza' o PSDB, diz presidente da legenda

“Esse é um tema que fragiliza o partido como um todo", disse o presidente do PSDB, Bruno Araújo, sobre o apoio dos deputados do partido na votação da PEC dos Precatórios edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o apoio da bancada tucana ao governo Jair Bolsonaro “fragiliza” a legenda. A declaração, que faz referência ao apoio dos deputados do partido na votação da PEC dos Precatórios, foi feita nesta sexta-feira (12), durante um debate para as prévias do PSDB, que serão realizadas no final de novembro.

“Esse é um tema que fragiliza o partido como um todo. Minha expectativa é que, quando tivermos escolhido um candidato a presidente, que ele se tome de legitimidade para tratar com muito mais força de uma posição do partido nessa questão”, disse Bruno Araújo, de acordo com o site O Antagonista

“Todos os partidos perderam controle na relação direta com as bancadas. Todos os presidentes de partidos perderam a disputa para a RP9”, completou Araújo em referência às chamadas emendas do relator, base do orçamento secreto utilizado pelo governo Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE