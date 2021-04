Apoio da direita a Bolsonaro nas redes sociais cai para o menor patamar desde 2019

247 - O apoio da direita a Bolsonaro nas redes sociais é o menor desde 2019. A epidemia, a inflação e o desemprego podem ser as razões do desânimo dos apoiadores de Bolsonaro.

No mês de março deste ano, as menções positivas ao presidente representaram 68,6% das manifestações do segmento. É o menor patamar de apoio nessas redes desde setembro de 2019, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo

Segundo a MAP, agência de análise de inteligência em dados e mídias que fez o levantamento, a reação ao desempenho do governo na epidemia somado à inflação e ao desemprego são as razões do desânimo de apoiadores.

