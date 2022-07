Após 2 anos, governo aprova regras para combater Covid em indígenas

Ministério da Justiça aprovou regimento interno do Comitê de Enfrentamento ao coronavírus após morte de mais de 1.200 indígenas edit

Metrópoles - Com dois anos de atraso, o governo federal aprovou nesta segunda-feira (4/7) o regimento interno do Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Indígenas. O primeiro indígena foi infectado no Brasil em abril de 2020. Desde então, pelo menos 1.200 foram mortos pela doença.

Vinculado ao Ministério da Justiça, o comitê é responsável por coordenar as ações de combate à pandemia nos povos indígenas, além de melhorias na saúde nessa população.

O regimento interno trata desde o plano de ação até a composição da comissão do governo. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), até janeiro de 2022 1.255 vidas indígenas foram levadas pela Covid-19.

