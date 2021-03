Após 86 dias de colapso, AM zera fila de UTI e cede leitos a outros estados

A fila de espera no estado teve início no dia 6 de janeiro e chegou a ter mais de 500 pacientes aguardando uma vaga durante o colapso que atingiu o sistema de saúde edit

247 - Após enfrentar o colapso do sistema de saúde que chocou o Brasil, com pessoas morrendo por falta de oxigênio, Oitenta e seis dias após iniciar uma fila de espera para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou nesta quarta-feira (24) que não há pacientes com covid-19 aguardando vaga em unidades de saúde em Manaus.

No interior, diz a pasta, hoje pela manhã havia sete pedidos de transferência de emergência. "Essa quantidade não é considerada fila, tendo em vista que há vagas e as remoções dependem apenas das condições clínicas dos pacientes e da logística de transporte", explicou a secretaria.

Segundo reportagem do Portal UOL, no auge da busca por hospitais, a rede chegou a internar 258 pessoas em um único dia, em 14 de janeiro. Por falta de vagas, o número foi caindo e hoje, com menor número de casos, essa média é de 50 internações ao dia na última semana.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.