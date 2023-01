Após a destruição da Praça dos Três Poderes, Ibaneis diz estar monitorando a situação

Apoie o 247

247 - O governador do DF, Ibaneis Rocha, disse em seu Twitter, neste domingo (8), estar "monitorando" a invasão de terroristas bolsonaristas dos três poderes, e que está "tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática".

"Determinei a exoneração do secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo", acrescentou Ibaneis.

Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis.



Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) January 8, 2023

Ibaneis foi criticado por juristas e políticos neste domingo por aparente inação diante de mais uma ocasião de caos terrorista na capital federal. 4 pessoas foram detidas no prédio do STF. Seguranças e policiais foram agredidos.

