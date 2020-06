Após ação do MPF, Salles revoga ato que anistiava desmatadores da Mata Atlântica

O ato do ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, também regularizava invasões no bioma até julho de 2008 edit

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou um ato da pasta de abril deste ano que, na prática, poderia cancelar infrações ambientais na Mata Atlântica, como desmatamento e queimadas. Também regularizava invasões no bioma até julho de 2008. A revogação foi publicada no "Diário Oficial da União" desta quinta-feira (4).

O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal entrou com uma ação, na Justiça, maio, para anular o ato. Em São Paulo, o MPF pediu ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) descumprisse o decreto da pasta do Meio Ambiente.

Entre 2018 e 2019, o desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27%, de acordo com relatório divulgado em maio pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

