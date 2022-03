Após ação do STF, Telegram contrata agências de checagem para monitorar fake news

O Telegram informou ao STF que está monitorando as postagens nos 100 canais brasileiros mais populares no Telegram, que respondem por mais de 95% de todas as visualizações edit

Apoie o 247

ICL

Mertrópoles - Reagindo ao bloqueio judicial das atividades no Brasil, o Telegram passou a cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) para combater a difusão de mentiras e o cometimento de crimes na plataforma. A empresa informou à Corte, neste domingo (20/3), que já tomou medidas como a contratação de agências de checagem de fatos e implantação de soluções tecnológicas para alertas postagens com informações falsas.

As mudanças que estão sendo implementadas deverão resultar em uma atualização dos Termos de Uso que o Telegram faz seus usuários aceitarem, informou a plataforma na comunicação enviada ao Supremo. Com as medidas, o ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão de sexta-feira (18) e liberou o serviço de troca de mensagens em território nacional.

O Telegram informou ao Supremo que está monitorando todas as postagens nos 100 canais brasileiros mais populares no Telegram, que respondem por mais de 95% de todas as visualizações de mensagens públicas da plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acreditamos que essa medida é impactante, pois nos permite identificar informações perigosas e deliberadamente falsas no Telegram com mais eficiência”, disse a empresa.

Leia a reportagem cmpleta no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE