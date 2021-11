Após acordo com Bolsonaro, Carluxo apaga publicação contra o PL e Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

247 - Após o acordo entre Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o vereador Carlos Bolsonaro apagou postagens no Twitter em que atacava a legenda e o seu dirigente, informou a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Carlos, que coordena a campanha de redes sociais do governo federal, em abril de 2016, postou artigos apontando propina de 3,5% para o PR (antigo PL) e Valdemar Costa Neto nos contratos de Furnas.

O PL é um dos principais partidos do Centrão, que Bolsonaro criticava antes de ser eleito. Agora, o atual chefe do Estado deve anunciar sua filiação ao partido, enquanto faz acordos com outras legendas do Centrão.

